Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч 09.05.2023 полуфинала Лиги чемпионов

Узнай на ISPORT, где смотреть повторение прошлой 1/2 финала главного клубного турнира Европы

Во вторник. 9 мая, в рамкаъ полуфинала Лиги чемпионов состоится поединок между мадридским Реалом и Манчестер Сити.

Команды уже во второй раз встретятся на этой стадии главного клубного турнира Европы.

В минувшем сезоне более успешным оказался коллектив Карло Анчелотти в очень напряженном и жарком противостоянии.

Теперь у подопечных Пепа Гвардиолы, усиливших линию атаки, появится шанс взять реванш

Где и когда смотреть матч Реал - Манчестер Сити

На ISPORT будет доступна тектовая трансляция матча Реал - Манчестер Сити где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч состоится 9 апреля в 21:45 по киевскому времнеи.

Кроме того поединок можно будет посмотреть в прямом эфире на OTT-платформе MEGOGO, которая традиционно является эксклюзивным транслятором матчей группового этапа и плей-офф еврокубков в Украине.

Ответный матч пройдет через неделю, 17 апреля, также в 21:45 по киевскому времени в английском Манчестере.

Где состоится матч Реал - Манчестер Сити

Поединок состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу, который уже много лет является домашней ареной для мадридского клуба.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне встреча на этом стадионе была второй в рамках двухматчевого противостояния.

Тот поединок подарил нейтральным болельщикам массу положительных эмоций и невероятную концовку, а "сливочных" проход в финал, где они обыграли Ливерпуль.

Напомним, что по ходу той встречи коллектив Карло Анчелотти не устраивал итоговый результат вплоть до компенсированного времени второго тайма, однако, Родриго своим дублем обеспечил команде овертаймы, а там Бензема добил ошарашенных "горожан".