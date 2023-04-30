Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч 09.05.2023 полуфинала Лиги чемпионов
Во вторник. 9 мая, в рамкаъ полуфинала Лиги чемпионов состоится поединок между мадридским Реалом и Манчестер Сити.
Команды уже во второй раз встретятся на этой стадии главного клубного турнира Европы.
В минувшем сезоне более успешным оказался коллектив Карло Анчелотти в очень напряженном и жарком противостоянии.
Теперь у подопечных Пепа Гвардиолы, усиливших линию атаки, появится шанс взять реванш
Где и когда смотреть матч Реал - Манчестер Сити
На ISPORT будет доступна тектовая трансляция матча Реал - Манчестер Сити где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч состоится 9 апреля в 21:45 по киевскому времнеи.
Кроме того поединок можно будет посмотреть в прямом эфире на OTT-платформе MEGOGO, которая традиционно является эксклюзивным транслятором матчей группового этапа и плей-офф еврокубков в Украине.
Ответный матч пройдет через неделю, 17 апреля, также в 21:45 по киевскому времени в английском Манчестере.
Где состоится матч Реал - Манчестер Сити
Поединок состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу, который уже много лет является домашней ареной для мадридского клуба.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне встреча на этом стадионе была второй в рамках двухматчевого противостояния.
Тот поединок подарил нейтральным болельщикам массу положительных эмоций и невероятную концовку, а "сливочных" проход в финал, где они обыграли Ливерпуль.
Напомним, что по ходу той встречи коллектив Карло Анчелотти не устраивал итоговый результат вплоть до компенсированного времени второго тайма, однако, Родриго своим дублем обеспечил команде овертаймы, а там Бензема добил ошарашенных "горожан".