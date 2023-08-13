Одноклубник Малиновского перешел в клуб, игравший на товарищеском турнире в россии

Французский Марсель избавился от турецкого вингера Дженгиза Ундера.

Как сообщает пресс-служба провансальцев, Ундер был продан в Фенербахче. Сумма трансфера составила 15 млн евро.

Контракт с футболистом подписан до 2028 года. Финансовые детали личного соглашения остаются неизвестными.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что в Фенербахче перешел экс-игрок донецкого Шахтера. Также стоит сказать, что "желтые канарейки" этим летом принимали участие в предсезонном турнире в рф.

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