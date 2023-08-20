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Вест Хэм - Челси: обзор и результат матча чемпионата Англии 20.08.2023

Украинец начинает сезон не в статусе игрока основы.
Сегодня, 17:54
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках второго тура чемпионата Англии Челси встретится с Вест Хэмом .

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино определился с составом на матч. Украинец Михаил Мудрик снова остался в запасе.

Также стоит отметить появление в старте француза Мало Гюсто, который заменил травмированного Риса Джеймса.

Что касается "молотобойцев". то у них дебютирует Джеймс Уорд-Прауз, а также пока играет Лукас Пакета, которого подозревают в ставках на матчи со своим участием.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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