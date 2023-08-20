Вест Хэм - Челси: обзор и результат матча чемпионата Англии 20.08.2023
Украинец начинает сезон не в статусе игрока основы.
В рамках второго тура чемпионата Англии Челси встретится с Вест Хэмом .
Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино определился с составом на матч. Украинец Михаил Мудрик снова остался в запасе.
Также стоит отметить появление в старте француза Мало Гюсто, который заменил травмированного Риса Джеймса.
Что касается "молотобойцев". то у них дебютирует Джеймс Уорд-Прауз, а также пока играет Лукас Пакета, которого подозревают в ставках на матчи со своим участием.
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