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Конопля - о матче с Англией: Уверен, что болельщики будут гнать нас вперед

Футболист сборной Украины высказался в преддверии поединка квалификации на Евро-2024.
Сегодня, 14:21
Ефим Конопля (по центру) / УАФ
Ефим Конопля (по центру) / УАФ

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Украины проведет во Вроцлаве поединок против Англии.

Защитник "желто-голубых" Ефим Конопля поделился мыслями в преддверии матча с большим турнирным значением

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Футболист отметил, что тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым провел хорошую подготовку к этой игре. 

"ренерский штаб очень качественно подвел нас к этой игре. Нам давали такую нагрузку, которая была нужна - кому-то больше, кому-то меньше, потому что после клубов все были в разном состоянии. Сейчас, я считаю, мы подошли к игре в оптимальных кондициях" .

Также Конопля высказался о плане на игру с " тремя львами"

"Конечно, самое главное показывать агрессию, потому что мы играем дома. Я уверен, будет очень много болельщиков, которые будут нас гнать вперед.

Если с задачей не пропустить первыми выходить на игру, то ничего хорошего из этого не получится. Есть план и мы будем стараться его придерживаться".

Ефим также выразил надежду на то, что ему удастся снова отличиться в матче за сборную

"Это было бы очень хорошо, конечно. Я попробую, но ничего не обещаю, потому что соперник очень серьезный. Нужно будет выкладываться, а за это я могу ответить, - сказал защитник. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина англия Ефим Конопля

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