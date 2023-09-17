Симеоне - о разгроме от Валенсии: Это была худшая игра с момента моего прихода в клуб

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне высказался о поражении в матче против Валенсии.

По словам аргентинского специалиста, "матрасники" провели худший матч с момента его прихода в клуб.

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Валенсия была на голову сильнее и сделала то, что должна была сделать. Могу только поздравить соперника, они знали, как не давать нам продвигать мяч и пользоваться свободными зонами.

Мы сыграли самую слабую игру с момента моего прихода в клуб. Я совсем не злюсь. Я знаю своих игроков, этот коллектив, и принимаю то, что иногда случаются плохие игры.

Соперник был лучше, и все, что остается сделать - это поздравить его. Они выигрывали верховые дуэли, больше бегали, были более интенсивными", - сказал Симеоне

Отметим, что Диего возглавляет столичный клуб с 2011 года.

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