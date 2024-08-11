Дюрент установил уникальное достижение благодаря победе США на Олимпиаде
Кевин стал первым в истории, кому это удалось.
Вчера, 10 августа, США победили Францию в финале баскетбольного турнира Олимпиады со счетом 98:87.
Благодаря этому баскетболист сборной США Кевин Дюрент установил уникальный рекорд, став первым в истории, кто выигрывал 4 Олимпиады.
Дюрент завоевывал золото также в Лондоне-2021, Рио-2016 и Токио-2020.
Кевин также стал лидером по количеству набранных очков на Олимпиаде.
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