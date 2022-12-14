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Месси оценил выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

Аргентинец верит в успех национальной команды.
Сегодня, 07:22
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В рамках полуфинала чемпионата мира сборная Аргентины разгромила национальную команду Хорватии (3:0).

Капитан латиноамериканской команды Лионель Месси поделился мнением о выходе в финал ЧМ-2022. По словам 35-летнего игрока, футболисты сборной Аргентины выполняли свою работу.

"Мы знали, что не главные фавориты, но не собирались никому ничего уступать и показывали это в каждом матче. Мы знали, что Хорватия будет много владеть мячом, у нее очень хорошая полузащита. Но мы хорошо подготовились. У нас очень умные футболисты, которые умеют читать игру".

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"Скалони нам сказал: "Они знают, как перетерпеть, когда надо перетерпеть, и как держать мяч, когда его нужно держать". У нас очень хороший тренерский штаб, который ничего не оставляет на волю случая", - приводит слова Месси Twitter сборной Аргентины.

Отметим, что в финале сборная Аргентины сыграет с победителем пары Франция - Марокко.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Хорватия.

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