Не Уайлдер: Чжилей назвал боксера, с которым хочет встретиться в андеркарде боя Джошуа - Нганну

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей заявил, что планирует выступить в Саудовской Аравии.

По словам китайца, он хотел бы оказаться в ринге с Джозефом Паркером.

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"Я хочу вернуться в марте, это мой план. Если вы спросите меня, с кем я хочу подраться дальше, то если быть реалистом, я назову Джозефа Паркера. Но осмелится ли он сразиться со мной?

Я открыт для всего, но я фокусируюсь на работе в зале и своем возвращении на ринг. Я бы хотел, чтобы мой следующий бой состоялся в Саудовской Аравии, но над всем идет работа, и это целый процесс. Я не могу слишком много говорить об этом", - приводит слова китайца British Boxing News.

Ранее Леннокс Льюис назвал причину поражения Уайлдера в бою с Паркером.

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