ISPORT рассказывает о девяти баскетболистах, которые чаще всех признавались самыми ценными игроками по итогам регулярного сезона.

Премия Самый ценный игрок (MVP) — это ежегодная награда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), вручаемая с сезона-1955/56 лучшему игроку регулярного сезона.

Начиная с сезона-2022/23, награда называется как Трофей Майкла Джордана, в честь пятикратного обладателя трофея, которого большинство считает лучшим игроком в истории лиги.

До сезона-1979/80 MVP выбирался голосованием игроков НБА. Начиная с сезона-1980/81, награда определяется группой спортивных обозревателей и телеведущих со всей территории США и Канады.

В прошедшем регулярном сезоне за звание MVP боролись Никола Йокич (Денвер), Шай Гилджес-Александер (Оклахома) и Лука Дончич (Даллас). И хотя соперники были сильны, "Джокер" третий раз в своей карьере стал самым ценным игроком сезона.

Таким образом сербский центровой стал девятым баскетболистом в истории НБА, который признавался MVP три или более раз. По данному случаю ISPORT решил вспомнить всю выдающуюся девятку мастеров своего дела.

Карим Абдул-Джаббар

Количество наград: 6

Годы побед: 1971, 1972, 1974 (все - Милуоки Бакс); 1976, 1977, 1980 (все - Лос-Анджелес Лейкерс).

MVP НБА / Источник: Getty Images

Список открывает человек, который до недавнего времени олицетворял собой одно из главных качеств, необходимых для завоевания награды - результативность.

Семидесятые годы прошлого века прошли под знаменем величия Фердинанда Льюиса Алсиндора, который впоследствии стал Каримом Абдул-Джаббаром. Один из самых знаковых игроков в истории НБА признавался самым ценным по итогам регулярного сезона рекордные шесть раз.

Свою первую награду Абдул-Джаббар завоевал по итогам сезона-1970/71. В том же сезоне Милуоки выиграл свое первое и на следующие 50 лет единственное чемпионство, пока Яннис Адетокумбо не привел "оленей" ко второму триумфу в истории франшизы.

По мнению некоторых игроков и тренеров прошлого именно Абдул-Джаббар должен считаться величайшим баскетболистом в истории НБА. За свою 20-летнюю карьеру он выступал лишь за Милуоки и Лейкерс, в составе которых по три раза становился MVP. Причем Карим ни разу не выигрывал награду три года подряд.

Билл Расселл

Количество наград: 5

Годы побед: 1958, 1961, 1962, 1963, 1965 (все - Бостон Селтикс)

MVP НБА / Источник: Getty Images

Билл Расселл был тем человеком, без которого сложно было бы представить не только Бостон Селтикс, но и саму НБА.

Без преуменьшения легендарнейший игрок и тренер внес свой вклад в историю спорта. За 13-летнюю карьеру он 11 раз становился чемпионом НБА, 12 раз ездил на Матч всех звезд и пять раз побеждал в голосовании за самого ценного игрока.

Его соперничество с Уилтом Чемберленом не зря считается одним из самых важных в истории лиги: в период с 1958 по 1968 год на двоих они забрали 9 из 11 MVP - лишь Боб Петтит (1959) и Оскар Робертсон (1964) по разу прерывали их гегемонию.

Влияние Расселла на НБА трудно переоценить. Поэтому неудивительно, что после его смерти в 2022 году лига решила вывести из обращения шестой номер, под которым выступал легендарный "кельт".

Майкл Джордан

Количество наград: 5

Голы побед: 1988, 1991, 1992, 1996, 1998 (все - Чикаго Буллз)

Источник: Getty Images

В этом списке не мог не появиться один из величайших, если не величайший игрок в истории НБА - Майкл Джордан. "Его воздушество" целых пять раз становился самым ценным игроком лиги.

Кто знает, не уйди Эм Джей из баскетбола на два сезона из-за убийства отца в 1993 году и потери интереса к спорту, может он не только догнал бы Карима Абдул-Джаббара по количеству наград, а и стал самым титулованным игроком в этой категории.

Но и без этого ему отлично живется. Четыре из пяти наград он выиграл в сезон, когда Чикаго Буллз становились чемпионами НБА. И лишь награда 1988 года выделяется из этого списка. Тогда еще 25-летний Майкл, не знавший вкуса Финала, получил свое первое признание.

ЛеБрон Джеймс

Количество наград: 4

Годы побед: 2009, 2010 (обе - Кливленд Кавальерс); 2012, 2013 (обе - Майами Хит)

Источник: Getty Images

Говоря о Майкле Джордане, невозможно автоматически не вспомнить о ЛеБроне Джеймсе. И как же совпало, что он тоже оказался в данном списке. Хотя было бы странно его здесь не увидеть.

Первые две награды "Король" забрал еще во времена своего первого захода в Кливленд, который он изо всех сил пытался сделать чемпионом.

Не сумев ничего с этим поделать, ЛеБрон уехал во Флориду к Дуэйну Уэйду, уже бывшему на тот момент чемпиону НБА и MVP Финальной серии 2006 года, и Крису Бошу, сформировав тем самым звездное трио.

Уэйд позволил Джеймсу стать первой скрипкой в его команде, ведь так было необходимо, да и по-другому у них бы ничего не вышло.

А вышло все достаточно хорошо: Хит еще дважды взяли Кубок Ларри О'Брайена, а ЛеБрон к тому же взял два MVP регулярки. К слову, награда 2013 года до сих пор остается, да и наверное уже останется последней в карьере великого баскетболиста. Хотя у него были все шансы взять пятый трофей.

Уилт Чемберлен

Количество наград: 4

Годы побед: 1960 (Филадельфия Уорриорз, ныне Голден Стэйт Уорриорз); 1996, 1967, 1968 (все - Филадельфия Севенти Сиксерс)

Источник: Getty Images

Не менее знаковым для НБА, чем Билл Расселл, был его многолетний соперник на площадке и друг за ее пределами Уилт Чемберлен.

В отличие от Расселла, Чемберлен взял только четыре MVP, да и чемпионство он зацепил всего два раза. Но этом не помешало ему стать иконой баскетбола.

Как и Расселл, после завершения карьеры игрока он попробовал себя в роли тренера. Хотя этому поспособствовал скандал с контрактными обязательствами перед Лейкерс.

Но как и во время игровой карьеры, там он был менее успешен в плане командных результатов. Потренировав команду Сан-Диего Конкистадорс из АБА (конкурент НБА) один сезон (да и тренерством это сложно назвать, большинство обязанностей выполнял его ассистент), Уилт понял, что это не его и завершил карьеру как игрока, так и тренера.

Мозес Мэлоун

Количество наград: 3

Годы побед: 1979, 1982 (обе - Хьюстон Рокетс); 1983 (Филадельфия Севенти Сиксерс)

Источник: Getty Images

Мозес Мэлоун был одним из тех баскетболистов, которые успели поиграть и в АБА, и в НБА. А на момент завершения карьеры, он был последним игроком, который принимал участие в матчах АБА до того, как в 1976 году она прекратила свое существование в связи со слиянием с НБА.

Все три свои награды Мозес забрал в начале своей карьеры в НБА, тогда же он единственный раз выиграл чемпионскую "гайку". Именно в конце 70-х - начале 80-х Мэлоун вышел в свой прайм, выступая за Хьюстон Рокетс.

Но чемпионство он выиграл сразу же после перехода в Филадельфию в сезоне-1982/83. При этом результативность, которую он демонстрировал в Хьюстоне, была потеряна. В дальнейшем он никогда не набирал больше 24,6 очка в среднем за матч (в последний год с Рокетс он показывал лучшие по карьере 31,1 очка).

После Филадельфии он заглянул в Вашингтон, Атланту, Милуоки, на год вернулся в Филадельфию, а карьеру завершил в Сан-Антонио. Однако ни MVP, ни чемпионство ему больше не покорилось.

Ларри Берд

Количество наград: 3

Годы побед: 1984, 1985, 1986 (все - Бостон Селтикс)

Источник: Getty Images

Если в 60-х годах все следили за противостоянием Билла Расселла и Уилта Чемберлена, то в 80-х внимание болельщиков на себя забрала дуэль Ларри Берда и Мэджика Джонсона.

Примечательно, что их противостояние началось еще в студенческие годы. Индиана Стэйт, за которую выступал Берд, прошла без поражений сезон-1978/79. Однако в матче за чемпионство команда потерпела свое первое и единственное поражение от Мичиган Стэйт, в котором блистал Мэджик.

Соперничество перенеслось в НБА: Бостон против Лейкерс, Берд против Джонсона. В командном плане победил Мэджик, в индивидуальном у них паритет.

Зато в отличие от своего оппонента, Ларри взял все свои награды самого ценного за три года подряд. И в двух случаях из трех Берд еще и привел Бостон к чемпионству.

Наряду с Расселлом Берд считается одним из величайших в истории как Селтикс, так и всего баскетбола. Он является единственным человеком в истории НБА, который выигрывал награды лучшего новичка, MVP регулярного сезона, Финала и Матча всех звезд, тренера года и генерального менеджера года.

Мэджик Джонсон

Количество наград: 3

Годы побед: 1987, 1989, 1990 (все - Лос-Анджелес Лейкерс)

Источник: Getty Images

Забавно, как сегмент про Берда продолжился Джонсоном. Вот настолько их карьеры и судьбы связаны, что практически во всем они неразделимы.

Несмотря на идентичные характеристики (206 см рост, 100 кг вес), позиции они занимали разные: пока Берд блистал в качестве форварда и отличался прекрасным броском, Джонсон феерил на позиции защитника, больше занимаясь дирижированием атак "озерников".

Как и Берд, Джонсон девять раз попадал в первую символическую сборную. Но при этом он также четыре раза становился лучшим ассистентом лиги и дважды - лучшим по перехватам. В истории лиги было много выдающихся разыгрывающих, но практически все величайшим считают именно Мэджика.

Свою первую награду MVP Ирвин (настоящее имя Мэджика) взял в 1987 году. В том же году Лейкерс стали чемпионами - для Джонсона это был уже четвертый титул. Свой пятый и последний он завоюет спустя год. А вот звание самого ценного он получит еще дважды. Но на этом действительно важные награды для него закончатся.

Никола Йокич

Количество наград: 3

Годы побед: 2021, 2022, 2024 (все - Денвер Наггетс)

Источник: Getty Images

Самый свежий пример того, как игрок своей не самой выдающейся трудовой этикой и невероятным талантом добивается, как минимум, индивидуального успеха.

Причем Никола Йокич мог сделать трипит из MVP еще в прошлом году, но тогда все те, кто голосовал, решили, что Джоэл Эмбиид был более достоин этой награды. "Окей", - подумал серб и вместо MVP регулярки стал чемпионом НБА и MVP Финала. О таком размене он вряд ли будет сожалеть.

В этом году ситуация осложнилась тем, что на его фоне выделялся Шай Гилджес-Александер, который привел Оклахому к первому месту на Западе, где Денвер финишировал вторым, уступив Тандер лишь по дополнительным показателям. Не стоит забывать о Луке Дончиче, который демонстрировал феноменальную результативность.

Однако судьба распорядилась так, что "Джокер" все же выиграл звание самого ценного третий раз. Йокич все так же поражает своим видением площадки, которому позавидуют разыгрывающие. Он обладает каким-то сумасшедшим везением и он по-прежнему лучший игрок своей команды.

Вот только, судя по всему, Миннесота, в отличие от Лейкерс, все же нашла способ, как его остановить.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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