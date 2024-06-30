Украинский баскетболист подписал новый контракт со своей командой НБА

Украинский центровой Алексей Лень получил приятные новости относительно своего будущего.

Как сообщает Шемс Чарания, Лень переподпишет контракт с Сакраменто Кингс. Алексей получит соглашение на следующий сезон с зарплатой 3.3 млн долларов.

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Следующий сезон станет четвертым для украинца в стане "королей".

В течение прошлой кампании баскетболист наиграл 50 матчей, в среднем набирая по 2,4 очка и делая 2,6 подборов за игру. Сакраменто не попали в плей-офф.

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