НБА. Плей-офф: Лейкерс прошли Голден Стэйт, Нью-Йорк вылетел от Майами
В пятницу, 12 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.
Лейкерс дома обыграли Голден Стэйт, а Майами переиграл Нью-Йорк. Хозяева добыли четвертые победы, что позволило пробиться дальше.
Результаты матчей НБА за 12 мая
Майами – Нью-Йорк 96:92 (24:31, 27:19, 23:21, 22:21)
Майами: Батлер (24 + 8 подборов), Адебайо (23 + 9 подборов), Струс (14), Винсент (7), Лав (3) – старт; Лаури (11 + 9 передач), Калеб Мартин (8), Д. Робинсон (6), Зеллер (0).
Нью-Йорк: Брансон (41), Рэндл (15 + 11 подборов), Барретт (11), Граймс (3), Робинсон (2 + 11 подборов) – старт; Харт (11 + 7 подборов), Топпин (7), Хартенштайн (2 + 4 блок-шота), Макбрайд (0).
Майами выиграл серию - 4-2
Лейкерс – Голден Стэйт 122:101 (31:26, 25:20, 35:31, 31:24)
Лейкерс: Джеймс (30 + 9 подборов + 9 передач), Ривз (23 + 6 передач), Расселл (19), Дэвис (17 + 20 подборов), Шредер (3) – старт; Уокер (13), Хатимура (9), Бизли (3), Вандербилт (2), Браун (2), Харрисон (1), Кристи (0), Томпсон (0).
Голден Стэйт: Карри (32), Др. Грин (9 + 9 подборов), Томпсон (8), Уиггинс (6), Пэйтон II (4) – старт; Дивинченцо (16), Луни (9 + 18 подборов), Пул (7), Муди (6), Куминга (2), Лэмб (2), Болдуин (0).
Лейкерс выиграли серию – 4-2