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НБА. Плей-офф: Лейкерс прошли Голден Стэйт, Нью-Йорк вылетел от Майами

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:04
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В пятницу, 12 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.

Лейкерс дома обыграли Голден Стэйт, а Майами переиграл Нью-Йорк. Хозяева добыли четвертые победы, что позволило пробиться дальше.

Результаты матчей НБА за 12 мая

Майами – Нью-Йорк 96:92 (24:31, 27:19, 23:21, 22:21)

Майами: Батлер (24 + 8 подборов), Адебайо (23 + 9 подборов), Струс (14), Винсент (7), Лав (3) – старт; Лаури (11 + 9 передач), Калеб Мартин (8), Д. Робинсон (6), Зеллер (0).

Нью-Йорк: Брансон (41), Рэндл (15 + 11 подборов), Барретт (11), Граймс (3), Робинсон (2 + 11 подборов) – старт; Харт (11 + 7 подборов), Топпин (7), Хартенштайн (2 + 4 блок-шота), Макбрайд (0).

Майами выиграл серию - 4-2

Лейкерс – Голден Стэйт 122:101 (31:26, 25:20, 35:31, 31:24)

Лейкерс: Джеймс (30 + 9 подборов + 9 передач), Ривз (23 + 6 передач), Расселл (19), Дэвис (17 + 20 подборов), Шредер (3) – старт; Уокер (13), Хатимура (9), Бизли (3), Вандербилт (2), Браун (2), Харрисон (1), Кристи (0), Томпсон (0).

Голден Стэйт: Карри (32), Др. Грин (9 + 9 подборов), Томпсон (8), Уиггинс (6), Пэйтон II (4) – старт; Дивинченцо (16), Луни (9 + 18 подборов), Пул (7), Муди (6), Куминга (2), Лэмб (2), Болдуин (0).

Лейкерс выиграли серию – 4-2


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