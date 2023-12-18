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"Сейчас у нас спад": президент Барселоны назвал задачи команды на сезон

Лапорта готов к кардинальным решениям, но сейчас рано делать выводы.
Сегодня, 17:01
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны высказался о выступлениях команды в сезоне.

По словам функционера, "сине-гранатовые" должны выиграть трофеи, чтобы считать сезон успешным.

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"Если мы не выиграем титулов в этом сезоне, придется принимать решения, те, которые нужны клубу, на основе того, что было сделано. Но мы до сих пор участвуем во всех турнирах. Мы стремимся побеждать во всех соревнованиях, во всех, в которых участвуем. Впереди у нас Кубок и Суперкубок Испании.

Мы отстаем от лидера Ла Лиги, но идем третьими. Важно то, как все закончится. На данный момент у нас спад, а наши прямые конкуренты держат темп. Но я думаю, что и у них будет спад, а мы будем прогрессировать, потому что восстановились несколько важных для команды игроков.

Мои ожидания не изменились: нужно постараться выиграть все соревнования, в которых мы участвуем. Я сохраняю оптимизм", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее в Барселоне отреагировали на слухи о возможной отставке Хави.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоан Лапорта

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