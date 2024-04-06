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Бензема объяснил, почему проваливается в Саудовской Аравии

Француз забивал в последний раз в декабре прошлого года.
Сегодня, 12:12
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема высказался по поводу своей игры за саудвоский клуб.

По словам француза, он не может играть так, как делал в Реале, ведь ему нужна помощь.

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"Потому, что это не та же игра, не те же игроки. Мне нужна помощь на поле, я не могу выигрывать сам.

Мне нужен еще один игрок, многое нужно. Но все по-другому, это мой первый сезон в Саудовской Аравии. Надеюсь хорошо его завершить и победить", - приводит слова Бензема Madrid Zone.

Отметим, что Карим в последний раз забивал еще 15 декабря на клубном чемпионате мира. На его счету 24 матча, 10 голов и восемь голевых передач.

Ранее француз ответил на слухи о возможном возвращении в Европу.

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