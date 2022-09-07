iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наставник Металлиста признан лучшим тренером тура в УПЛ

Организация отметила вклад специалиста в игру харьковчан против Александрии.
Сегодня, 17:20
Олег Ратий / uafc.org.ua
Олег Ратий / uafc.org.ua
0 0 0

Украинская Премьер-лига совместно с Всеукраинским объединением тренеров выбрала лучшего специалиста в рамках третьего тура чемпионата Украины.

Им стал исполняющий обязанности главного тренера харьковского Металлиста Олег Ратий.

Его подопечные в понедельник, 5 сентября, в меньшинстве добыли победу над Александрией.

На официальном сайте объединения отметили пять критериев работы 52-летнего специалиста. Результат, трудности в управлении подопечными, мастерство в работе с составом и тренерское мастерство, накопительный критерий.

Средний балл у украинца по этим показателям - 4.6 из пяти возможных.

Следующий матч коллектив Ратия проведет в воскресенье, 11 сентября, против Колоса из Ковалевки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Металлист Харьков
0 0 0

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Металлист в меньшинстве обыграл Александрию Металлист в меньшинстве обыграл Александрию
Черноморец и Ингулец разошлись миром Черноморец и Ингулец разошлись миром
Галатасарай арендует форварда ПСЖ Галатасарай арендует форварда ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды
В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа17:23
Галатасарай арендует форварда ПСЖ
Футбол17:20
Наставник Металлиста признан лучшим тренером тура в УПЛ
Лига Чемпионов16:59
Мбаппе побил одно достижение Месси и приблизился к другому
Сборные16:36
Брат "Бо Круза" добыл для Испании победу над Турцией и первое место группы на Евробаскете
Европа16:17
Бельгийский клуб подписал игрока Руха
Лига Европы15:59
Рома показала, чем отличается их форма от всех остальных участников Лиги Европы
Лига Чемпионов15:37
Левандовски перед стартом в Лиге чемпионов, потренировал дочек в другом виде спорта
Лига Чемпионов15:10
Модрич сыграл 100-й матч за Реал в Лиге чемпионов, вскоре он обойдет Роналду и Марсело
Бокс15:05
"Беспроигрышная ситуация": Фьюри объяснил, почему Джошуа стоит подраться с ним
Европа14:40
В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK