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"Красным дьяволам" теперь предстоит договориться с клубом игрока.
Сегодня, 11:28
Мейсон Маунт / Getty Images
Мейсон Маунт / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед приблизился к подписанию одной из трансферных целей.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы согласовали контракт с Мейсоном Маунтом. Детали договоренностей не уточняются.

Теперь клубу предстоит договориться о цене перехода с Челси. "Синие" запрашивают за своего хавбека сумму в районе 70 млн евро.

Источник отмечает, что наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг и руководство уверено в подписании Маунта в течении этого лета.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ намерен подписать лидеров Тоттенхэма и Вест Хэма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси манчестер юнайтед Мейсон Маунт

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