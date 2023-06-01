"Красным дьяволам" теперь предстоит договориться с клубом игрока.

Английский Манчестер Юнайтед приблизился к подписанию одной из трансферных целей.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы согласовали контракт с Мейсоном Маунтом. Детали договоренностей не уточняются.

Теперь клубу предстоит договориться о цене перехода с Челси. "Синие" запрашивают за своего хавбека сумму в районе 70 млн евро.

Источник отмечает, что наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг и руководство уверено в подписании Маунта в течении этого лета.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ намерен подписать лидеров Тоттенхэма и Вест Хэма.