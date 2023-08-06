Шахтер - Тоттенхэм: Онлайн-трансляция благотворительного матча

На ISPORT.ua доступна трансляция матча между украинским и английским клубом.

В воскресенье, 6 августа, в рамках благотворительного матча, который, по совместительству будет прощальным для Андрея Пятова, Шахтер сыграет с Тоттенхэмом.

"Горняки" уже успели стартовать в чемпионате, добыв одну победу и однажды сыграв вничью. "Шпор" старт в АПЛ ждет на следующей неделе.

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Матч будет сыгран на стадионе Тоттенхэма в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матч Тоттенхэм - Шахтер

Трансляция благотворительной игры между Тоттенхэмом и Шахтером будет доступна в этой новости 6 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 16:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале XSport и в Youtube.

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