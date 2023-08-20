Эвертон - Астон Вилла: обзор и результат матча чемпионата Англии 20.08.2023
Украинцу придется отвоевывать место в старте.
В рамках второго тура чемпионата Англии Эвертон встретится с Астон Виллой.
Главный тренер "ирисок" Шон Дайч определился со стартовым составом команды. Виталий Миколенко, как и в первом туре, остался на скамейке запасных.
Что касается коллектива Унаи Эмери, то испанец был вынужден провести замену в центре поля. Эзри Конса вышел вместо Тайрона Мингса, получившего травму. Также отметим, что новичок команды Николо Дзаньоло пока не попадает в заявку на поединок.
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