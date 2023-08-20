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Эвертон - Астон Вилла: обзор и результат матча чемпионата Англии 20.08.2023

Украинцу придется отвоевывать место в старте.
Сегодня, 15:28
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках второго тура чемпионата Англии Эвертон встретится с Астон Виллой.

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч определился со стартовым составом команды. Виталий Миколенко, как и в первом туре, остался на скамейке запасных.

Что касается коллектива Унаи Эмери, то испанец был вынужден провести замену в центре поля. Эзри Конса вышел вместо Тайрона Мингса, получившего травму. Также отметим, что новичок команды Николо Дзаньоло пока не попадает в заявку на поединок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Астон Вилла Виталий Миколенко

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