Валенсия - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 16.09.2023
В рамках пятого тура чемпионата Испании Валенсия в домашнем матче встретилась с Атлетико.
"Летучие мыши" подходили к матчу в статусе аутсайдера, но это не помешало им захватить инициативу с первых минут игры.
Уже на пятой минуте встречи Уго Дуро открыл счет в матче.
Чуть позже Серхи Каньос должен был удваивать преимущество в счете, но с его ударом справился Ян Облак, однако, на 35 минуте это удалось уже упомянутому Уго Дуро.
Во втором тайме ситуацию на поле гостям никак не удалось перевернуть и Хави Герра поставил точку в этом противостоянии.
Отметим, что украинский форвард Роман Яремчук весь матч просидел на скамейке.
Статистика матча чемпионата Испании Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико 3:0
Голы: Дуро, 5, 35, Герра, 53
xG: 1.85 - 0.83
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 7 - 3
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