Валенсия - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 16.09.2023

Сам Роман пока не дебютировал за клуб.

В рамках пятого тура чемпионата Испании Валенсия в домашнем матче встретилась с Атлетико.

"Летучие мыши" подходили к матчу в статусе аутсайдера, но это не помешало им захватить инициативу с первых минут игры.

Уже на пятой минуте встречи Уго Дуро открыл счет в матче.

Чуть позже Серхи Каньос должен был удваивать преимущество в счете, но с его ударом справился Ян Облак, однако, на 35 минуте это удалось уже упомянутому Уго Дуро.

Во втором тайме ситуацию на поле гостям никак не удалось перевернуть и Хави Герра поставил точку в этом противостоянии.

Отметим, что украинский форвард Роман Яремчук весь матч просидел на скамейке.

Статистика матча чемпионата Испании Валенсия - Атлетико

Валенсия - Атлетико 3:0

Голы: Дуро, 5, 35, Герра, 53

xG: 1.85 - 0.83

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 11 - 9

Удары в створ: 7 - 3

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