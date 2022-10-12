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Реал и Манчестер Сити гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов

В оставшихся играх группового этапа команды могут позволить себе не сильно напрягаться ради достижения результата.
Сегодня, 00:54
Винисиус Жуниор и Карим Бензема / Getty Images
Винисиус Жуниор и Карим Бензема / Getty Images
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Во вторник, 11 октября, в рамках первого игрового дня четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов состоялось восемь матчей.

По их результатам уже стали известны имена двух коллективов, которые гарантировали себе участие в 1/8 финала турнира. Ими стали мадридский Реал и Манчестер Сити: "горожане" не смогли обыграть Копенгаген (0:0), а королевский клуб на последних минутах вырвал ничью в игре с Шахтером (1:1).

Обе команды после четырех туров имеют по десять очков. Англичане оторвались от третьего места на 8 очков.

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В это же самое время "сливочные" имеют лишь 4-очковый отрыв от команды на третьем месте, которой является Шахтер. Но так как "горнякам" еще предстоит сыграть с РБ Лейпцигом, который идет вторым, то лишь одна из этих команд имеет потенциальную возможность обойти "бланкос".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид
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Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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