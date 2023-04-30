Милан - Интер: где смотреть матч 10.05.2023 полуфинала Лиги чемпионов

Узнай на ISPORT, где будет доступно для просмотра миланское дерби в рамках главного клубного турнира Европы.

В среду, 10 мая, в рамках полуфинала ЛЧ состоится миланское дерби между Миланом и Интером.

В течении этого сезона это будет уже 4 противостояние между принципиальными соперниками в разных турнирах.

До этого "россонери" и "нероадзурри" встречались в суперкубке Италии и во внутреннем первенстве.

Теперь градус противостояния накален практически до предела, ведь на кону проход в финал главного клубного турнира Европы.

Где и когда смотреть матч Милан - Интер

На ISPORT будет доступна тектовая трансляция матча Интер - Милан где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч состоится 10 апреля в 21:45 по киевскому времнеи.

Кроме того поединок можно будет посмотреть в прямом эфире на OTT-платформе MEGOGO, которая традиционно является эксклюзивным транслятором матчей группового этапа и плей-офф еврокубков в Украине.

Ответный матч состоится практически через неделю, 16 апреля, также в 21:45 по киевскому времени, также в итальянском Милане.

Где состоится матч Милан - Интер

Поединок пройдет, там же где проходит подавляющее большинство игр между этими командами, а именно в Милане на стадионе Сан-Сиро.

Стоит отметить, что во время того, как хозяином матча является Интер, то стадион именуется в честь легенды "нероадзурри" Джузеппе Меацци.

Примечательно, что именно в этом сезоне случился один из немногих эпизодов, когда поединок проходил не в Милане. Финал Суперкубка Италии был сыгран в Эр-Рияде (ОАЭ) на международном стадионе имени короля Фахда.

Та встреча завершилась разгромной победой коллектива Симоне Индзаги благодаря забитым голам Лаутаро Мартинеса, Эдина Джеко и Федерико ДиМарко.