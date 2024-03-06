Прометей - Арис: видео онлайн-трансляция Еврокубка 06.03.2024

В среду, 6 марта, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет свой матч в рамках первого раунда плей-офф Еврокубка.

Соперником нашей команды станет Арис из Греции.

Начало поединка - в 19:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Прометей - Арис:

Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал турнира, где сыграет с Бургом.

Напомним, Прометей занял четвертое место в группе А, Арис стал пятым в группе Б.

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