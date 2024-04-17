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Барселона - ПСЖ 1:4 видео голов и лучших моментов матча 16.04.2024

Вашему вниманию обзор четвертьфинального поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:50
ПСЖ одержал разгромную победу над Барселоной / Getty Images
ПСЖ одержал разгромную победу над Барселоной / Getty Images

Во вторник, 16 апреля, Барселона принимала ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый поединок завершился победой каталонской команды со счетом 3:2.

Во втором матче во многом благодаря удалению ПСЖ удалось отыграться и завоевать путевку в полуфинал.

Барселона забила первой усилиями Рафиньи, но в середине первого тайма осталась в меньшинстве после красной карточки для Рональда Араухо.

Еще до перерыва ПСЖ сравнял счет благодаря голу Усмана Дембеле, а во второй половине встречи вышел вперед после результативного удара Витиньи. Добил каталонцев Килиан Мбаппе, отличившись с пенальти и с игры и оформив разгром соперника.

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В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с дортмундской Боруссией, которая прошла мадридский Атлетико.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов:

Барселона - ПСЖ 1:4 (первый матч - 3:2)

Голы: Рафинья, 12 - Дембеле, 40, Витинья, 54, Мбаппе, 61 (пен.), 89

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу (Феликс, 82) - де Йонг (Лопес, 83), Гюндоган, Педри (Торрес, 62) - Ямал (Мартинес, 34), Левандовски, Диас

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш - Заир-Эмери (Угарте, 81), Витинья, Руис (Асенсио, 77) - Дембеле (Коло Муани, 88), Мбаппе, Баркола (Кан Ин, 76)

Предупреждения: Мартинес, Левандовски, Гюндоган - Мбаппе, Руис, Маркиньос, Доннарумма.

Удаление: Араухо, 29.

Источник: MEGOGO

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