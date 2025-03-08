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Футбол

Ливерпуль, несмотря на пропущенный в первом тайме, уверенно переиграл Саутгемптон

Мерсисайдцы трижды забили во втором тайме.
Сегодня, 19:07
Getty Images
Getty Images

В рамках 28-го тура АПЛ Ливерпуль встретился с Саутгемптоном.

В первом тайме мерсисайдцы были похожими на себя, разве что, многодневной давности, когда с трудом победили ПСЖ, и, в итоге поплатились за свой недостаточно агрессивный футбол пропущенным в конце первого тайма.

Перерыв пошел «красным» на пользу. Уже на 53-ой минуте они сравняли счет благодаря мячу Дарвина Нуньеса, а чуть позже вышли вперед благодаря голу с пенальти от Мохамеда Салаха.

Чуть позже в ворота Саутгемптона назначили еще один 11-метровый. Салах снова подошел к отметке и снова реализовал пенальти.

Ливерпуль - Саутгемптон 3:1

Голы: Нуньес, 53, Салах, 55 (пен), 88 (пен) - Смоллбоун, 45+1

Ливерпуль: Бекер - Александер-Арнольд (Кванса, 90), Конате, ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 46) - Собослаи (Эллиотт, 46), Гравенберх (Эндо, 81), Джонс (Мак Аллистер, 46) - Салах, Нуньес (Жота, 68), Диас

Саутгемптон: Рамсдейл - Уокер-Питерс, Гарвуд-Беллис, Беднарек (Белла-Кочап, 18), Мэннинг (Онуачу, 85) - Угочукву (Арибо, 84), Смоллбоун (Лаллана, 71), Фернандеш - Диблинг (Арчер, 64), Гренбек Эрлюкке (Сугавара, 64) - Сулеман

Предупреждения: Цимикас, Нуньес - Онуачу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль саутгемптон

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