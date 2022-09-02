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Футбол

NaVi без шансов уступили endsport на ESL Sport League 16

Украинская киберспортивная организация потерпела первое поражение на данном турнире.
Сегодня, 16:13
NaVI / HLTV.org
NaVI / HLTV.org
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В рамках третьего тура группового этапа ESL Sport League 16 NaVi встретились с endsport.

"Рожденные побеждать" не смогли оправдать свое прозвище в этом матче и уступили своим английским оппонентам

На карте Ancient NaVI не смогли продемонстрировать должное сопротивление, проиграв со счетом 7:16.

На карте Dust2 украинский клуб выступил немного лучше, но все равно их соперники взяли верх 10:16.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание матчей NaVi.

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