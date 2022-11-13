iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"С удовольствием поеду в Катар, когда там начнут выполнять обязательства по правам человека": Известная певица опровергла участие в церемонии открытия ЧМ-2022

Дуа Липа заявила, что не вела подобных переговоров с организаторами Мундиаля.
Сегодня, 19:29
Дуа Липа
Дуа Липа

Ранее в СМИ появилась информация, что обладательница Грэмми, известная британская певица албанского происхождения Дуа Липа выступит на церемонии открытия Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сегодня, 13 ноября,  в своем Instagram, английская исполнительница открестилась от участия в данном мероприятии, сказав, что будет болеть за "Трех львов" издалека.

Липа отметила, что с удовольствием посетит страну, когда она начнет придерживаться прав человека, как и пообещала, получив право на проведение Мундиаля.

"Сейчас много спекуляций, что я буду выступать на церемонии открытия чемпионата мира в Катаре. Я не буду выступать, никогда не участвовал в каких-либо переговорах по выступлению.

Я буду болеть за Англию издалека. С нетерпением жду посещения Катара, когда он выполнит все обязательства по правам человека, которые он дал, когда получил право принимать ЧМ", - написала певица.

Стоит отметить, что Дуа Липа выступала на церемонии открытия финала Лиги Чемпионов в 2018 году, который прошел в Киеве.

Напомним, Чемпионат мира начнется 20 ноября матчем между хозяевами турнира и сборной Эквадора.


Статьи по теме

Защитник Днепра-1 Амаш может не сыграть в матче против Шахтера Защитник Днепра-1 Амаш может не сыграть в матче против Шахтера
Автогол Миленковича в скандальной концовке подарил Милану победу над Фиорентиной Автогол Миленковича в скандальной концовке подарил Милану победу над Фиорентиной
Байндль прошла в финал турнира WTA125 Байндль прошла в финал турнира WTA125
Дебютный гол Эриксена и невероятный Гарначо принесли Манчестер Юнайтед победу над Фулхэмом Дебютный гол Эриксена и невероятный Гарначо принесли Манчестер Юнайтед победу над Фулхэмом
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа21:54
Защитник Днепра-1 Амаш может не сыграть в матче против Шахтера
Европа21:12
Автогол Миленковича в скандальной концовке подарил Милану победу над Фиорентиной
Теннис21:02
Байндль прошла в финал турнира WTA125
Европа20:39
Дебютный гол Эриксена и невероятный Гарначо принесли Манчестер Юнайтед победу над Фулхэмом
Европа20:23
Эдмар: Не могу сформулировать, какие эмоции испытываю после первой победы
Европа19:53
Йовичевич: Можем сказать, что суддейство нам не помогает. Это очевидно
Украина19:52
Ингулец объявил об отставке Лавриненко с поста главного тренера
Европа19:33
Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда
Европа19:29
"С удовольствием поеду в Катар, когда там начнут выполнять обязательства по правам человека": Известная певица опровергла участие в церемонии открытия ЧМ-2022
НБА18:58
Ирвинг отобрал у ЛеБрона звание самого ненавистного игрока НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK