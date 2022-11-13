Йовичевич: Можем сказать, что суддейство нам не помогает. Это очевидно

В рамках 13-го тура УПЛ Шахтер встретился с Зарей в матче с несколькими суддейскими ошибками.

Наставник "горняков" Игор Йовичевич поделился мыслями о работе арбитров в данном поединке.

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"Можем сказать точно, что судейство нам не помогает. Это очевидно. Чтобы никто не думал, будто судьи нам помогают. И сегодня было доказательство этому: абсолютно чистый первый гол, и второй гол тоже.

Однако судейство также имеет свой комитет, разбирающий игру, как я разбираю игру своей команды. Они должны сделать выводы. Но это два чистых гола. Первый – точно. Потому что Степаненко не играл тот мяч, забил другой футболист – чистый гол. И мы говорим о явной ошибке.

Конечно, когда сейчас смотришь на повтор, и команда тоже посмотрела, это очевидно влияет на результат. Какой был второй тайм – по энергии, динамике, но после таких незасчитанных голов. Кто в футболе разбирается, понимает, что это выигрышный матч. Это выигрышный матч.

Ты получаешь положительные эмоции и доводишь до конца игру до положительного результата. Не засчитывают один, не засчитывают второй – сколько голов нужно забить, чтобы выиграть матч? Очевидно, что сегодня судейство было не в нашу пользу. Однако мы и не просим, ​​чтобы судили в нашу пользу, просто стремимся, чтобы было справедливо. Сегодня не было так", – сказал Йовичевич.

На текущий момент в турнирной таблице чемпионата Украины Шахтер занимает 2 место с 27 очками.