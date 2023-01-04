Челси - Манчестер Сити: прогноз на матч чемпионата Англии 05.01.2023

Команды встретятся в рамках 19-го тура АПЛ. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках чемпионата Англии состоится центральный матч 19-го тура, в котором сыграют Челси и Манчестер Сити.

Матч пройдет в четверг, 5 января, на стадионе Стэмфорд Бриджа. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.

Если лондонский клуб одержит победу, то улучшит свои шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Что касается манчестерской команды, то, в случае победы, приблизится к лидирующему Арсеналу.

Коэффициенты и ставки на матч 19-го тура АПЛ Челси - Манчестер Сити

В турнирной таблице чемпионата Англии "синие" идут на десятой строчке, имея в активе 25 очков. Лондонцы, которых тренирует Грэм Поттер, пока привыкают к требованиям и структуры игры нового наставника. Несмотря на это, Челси рискует не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Манчестер Сити каждый год является претендентом на чемпионство в АПЛ, конкурируя с одним соперником. На этот раз им является лондонский Арсенал. В таблице сейчас Сити отстает на восемь очков, имея игру в запасе.

Букмекеры выделяют явного фаворита на победу в данном противостоянии. Им стал Манчестер Сити, а шансы Челси очень низки.

Прогноз букмекеров на матч Челси - Манчестер Сити

победа Челси - 5,50

ничья - 4,1

победа Манчестер Сити - 1,64

По мнению букмекеров, стоит ожидать, что обе команды порадуют болельщиков забитыми голами. На исход "обе забьют - да" можно поставить с коэффициентом 1,82, в то время как исход "обе забьют - нет" имеет коэффициент 1,99.

Букмекеры считают, что в матче будет забито больше двух голов. Так, можно поставить на "тотал больше 2,5" за всего 1,81. То, что Челси не проиграет оценили в - 2,35, а шансы на то, что Манчестер Сити не проиграет, оценены в - 1,17.

Статистика противостояния Челси - Манчестер Сити

Всего же Челси и Манчестер Сити сыграли между собой 171 игру в различных турнирах. По статистике перевес на стороне Челси, пускай и небольшой.

Челси - Манчестер Сити

69 Победы 62

40 Ничьи 40

232 Голы 223

Последняя официальная игра двух команд в ноябре прошлого года в рамках Кубка лиги. Играя полурезервными составами, победу одержал Манчестер Сити - 2:0. Что касается чемпионата Англии, то поединок прошел в январе 2022-го, когда Сити дома минимально обыграл Челси.