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Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча 08.01.2023 кубка Англии

Представляем вашему вниманию видео того, как команда Пепа Гвардиолы достаточно легко обыграла своих лондонских оппонентов.
Сегодня, 21:54
Манчестер Сити - Челси / Getty Images
Манчестер Сити - Челси / Getty Images

В рамках 1/32 финала кубка Англии состоялась встреча Манчестер Сити и Челси, которая завершилась разгромной победой "горожан" со счетом 4:0.

В середине первого тайма Рияд Марез прекрасно исполнил штрафной удар, после чего Хулиан Альварес реализовал пенальти.

Фил Фоден с передачи Кайла Уокера забил гол в раздевалку, а Марез в концовке поединка оформил дубль, реализовав второй пенальти Сити.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Сити - Челси 1/32 финала кубка Англии:

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Манчестер Сити - Челси 4:0
Голы: Марез, 23, 84 (пен.), Альварес, 30 (пен.), Фоден, 38.

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 9 - 3
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 10 - 10
Атаки: 87 - 41

Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Аканджи, Ляпорт, Гомес (Канселу, 58) - Силва (Льюис, 86), Родри (Филлипс, 58), Фоден - Марез, Альварес, Палмер.

Челси: Аррисабалага - Чалоба, Хамфрис, Кулибали, Холл - Галлахер, Жоржиньо (Аспиликуэта, 63), Ковачич (Д. Фофана, 46) - Зиеш (Жиро-Хатчинсон, 63), Хаверц (Закария, 46), Маунт (Чуквуэмека, 73).

Предупреждения: Родри, Силва, Канселу - Галлахер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити Кубок Англии

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Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

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