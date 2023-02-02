МОК осудил решение Украины бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян

Крупные спортивные организации как всегда "за все хорошее и против всего плохого".

В МОК отреагировали на решение Украины не принимать участие в ОИ-2024 в Париже, если туда допустят россиян и белорусов.

В организации заявили, что создание скандала вокруг темы допуска преждевременно.

Очень обидно обострять эту дискуссию угрозой бойкота на этой преждевременной стадии. Участие отдельных, нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом на Олимпиаде в Париже 2024 года пока не обсуждалось.

МОК должен принять во внимание "серьезную обеспокоенность", высказанную двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека. 1 февраля 2023 года Специальный докладчик в области культурных прав и Специальный докладчик по вопросам современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости) выпустили пресс-релиз, в котором говорится: "Эксперты ООН высоко оценили Международный олимпийский комитет в рассмотрении вопроса о допуске отдельных спортсменов России и Беларуси к участию в международных спортивных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Мы призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив недискриминацию любого спортсмена по признаку национальности.

Также отмечается, что функционеры понимают украинский народ и спортсменов, но не могут поддаваться дискриминации.

Мы понимаем стремление поддержать украинских спортсменов и украинское олимпийское сообщество, которые вместе со всеми остальными украинцами ужасно страдают от войны. Однако Олимпийский комитет и олимпийское сообщество в более широком плане также имеют непреодолимое обязательство соблюдать Олимпийскую хартию и, шире, международные нормы прав человека, которые запрещают дискриминацию. Когда государства так откровенно игнорируют права человека, мы имеем большую обязанность поддерживать наши общие ценности".

Два специальных докладчика уже написали МОК в сентябре 2022 года, чтобы "выразить серьезную обеспокоенность относительно рекомендации запретить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, таким как судьи, участвовать в международных соревнованиях исключительно на основе их национальности, как вопрос принципа. Это поднимает серьезные вопросы о недискриминации".

Международное сообщество также широко поддерживает объединяющую олимпийскую миссию. В этом отношении стоит выделить недавнее принятие резолюции "Спорт как фактор устойчивого развития" (A/77L.28) Генеральной Ассамблеей ООН 1 декабря 2022 года.

Эта резолюция признает, что "крупные международные спортивные мероприятия должны организовываться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и толерантности, без какой-либо дискриминации, и что следует уважать объединительный и примирительный характер таких мероприятий".

Резолюция, в частности, "признает Олимпийскую хартию и то, что любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к Олимпийскому движению".

Эта резолюция была принята консенсусом всех государств-членов ООН, в том числе правительств Украины и России.

Важно также отметить, что все остальные НОКи придерживаются принципов Олимпийской хартии, включая те, чьи спортсмены пострадали от конфликтов и войн на их территории. Несмотря на неизмеримые человеческие страдания, вызванные слишком большим количеством войн во всем мире сегодня, ни один из других НОКов не ставит под сомнение свою приверженность олимпийским принципам и объединяющей миссии олимпийского движения. Другие НОКы, также пострадавшие от конфликтов и войн, никогда не ставят под сомнение участие своих спортсменов в международных спортивных соревнованиях.

В заключение в МОК добавили, что угрозы Украины противоречат приниипам олимпийского движения.

Угроза бойкота Олимпийских игр, которую сейчас рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, которые оно отстаивает. Бойкот является нарушением Олимпийской хартии, которая обязывает все НОКы "участвовать в Олимпиадах, отправляя спортсменов". Как показала история, предыдущие бойкоты не достигали политических целей и служили лишь для наказания спортсменов бойкотирующих НОК", - сказано в сообщении.