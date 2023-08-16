Что нового в мире футбола?

Впереди нас ожидает увлекательный год с массой интересных матчей и событий. Команды будут соревноваться за трофеи, а болельщики могут неплохо заработать. Для этого нужно всего лишь зайти на сайт GG Bet и сделать ставку на интересующий матч. Можно делать прагматичные ординары или рисковать в экспрессах. Множество различных вариантов поможет увеличить заработок и получить удовольствие от просмотра игр.

Итак, что же существенного и интересного произошло в футбольном мире за последние дни?

Месси покоряет американский футбол

Аргентинец провел всего 6 матчей, но успел отметиться 9 голами. 2 из них случились на последних минутах великолепными ударами со штрафного, что повергло публику в восторг. Поскольку клуб Дэвида Бэкхема основан всего несколько лет назад, Лео за несколько матчей успел подняться на третье место в списке лучших бомбардиров команды. Первое место занимается соотечественник Месси — Гонсало Игуаин с 29 забитыми мячами. Можно предположить, что Лео уже в этом году сможет его обойти. Впереди Месси также ожидает несколько клубных вызовов. Для начала команда попробует выиграть Кубок Лиг, в котором сейчас и играет. Коллектив с помощью Лео уже прошел достаточно далеко и не намерен останавливаться. Но и не стоит забывать про MLS, где команда занимает последнее место в турнирной таблице.

«ПСЖ» готовится на случай ухода главных звезд

Чемпион Франции вслед за уходом Мессии в качестве свободного агента и Неймара за большие деньги, может потерять и Мбаппе. Все лето не утихают слухи об уходе лидеров атаки парижан. И вот недавно команда решила действовать на опережение — взяла в аренду с правом обязательного выкупа юную португальскую звезду Гонсалу Рамуша из «Бенфики». Сумма сделки может составить до 80 миллионов евро. Напомним, что Рамуш обрел всемирную известность после хет-трика на чемпионате мира в ворота сборной Швейцарии. В прошлом сезоне за «Бенфику» игрок забил 27 голов.

У Нойера проблемы с восстановлением после травмы

Один из лучших вратарей современности не может восстановиться в положенный строк. Напомним, что Нойер сломал ногу в конце прошлого года и с тех пор проходит лечение. На недавних тренировках игрок начал жаловаться на боли и дискомфорт в ноге, что может стать причиной дополнительных обследований и лечения. В таком случае Нойер сможет вернуться на поле не ранее 2024 года.