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Наполи нашел замену Гарсии

Действующего чемпиона Италии возглавит тренер, который уже работал в клубе.
Сегодня, 16:16
Вальтер Маццарри
Вальтер Маццарри

Итальянский Наполи определился с заменой французу Руди Гарсии.

Как сообщает Фабрицио Романо, "партенопейцев" возглавит итальянец Вальтер Маццарри. Специалист подпишет краткосрочный контракт до конца текущего сезона.

62-летний наставник уже работал в клубе в период с 2009 по 2013 год. Также он был главным тренером Интера и Уотфорда. Его последним местом работы был Кальяри, который он возглавлял в сезоне-2021/22.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи хочет назначить на пост тренера Игора Тудора, но сторонам не удалось договориться.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Вальтер Маццарри

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