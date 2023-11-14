Клубы АПЛ охотяться за вингером Барселоны

Рафинье нужно постараться, чтобы остаться в стане каталонцев.

Рафинья продолжает интересовать английские клубы, пише Diario Sport.

Теперь вингер Барселоны стал целью для Челси и Ньюкасла, которые готовы будут побороться за игрока летом.

При этом каталонцы недовольны игровой формой бразильца и могут принять предложение по трансферу, если ситуация не изменится.

Но сам Рафинья наотрез отказывается покидать Испанию и даже не желает слышать о возвращении в АПЛ.

В текущем сезоне игрок провел двеять матчей в Ла Лиге и забил два гола. Трансфермаркт оценивает игрока в 60 млн евро.

Ранее также хавбек Реала с юмором вспомнил свой первый день в Мадриде.

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