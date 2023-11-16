Украинская бригада арбитров назначена на игру отбора Евро-2024

Украинские рефери получили назначение на матч квалифкации чемпионата Европы-2024.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным обслужит матч Испания - Кипр.

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В качестве лайнсменов выступят Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым рефери будет Виталий Романов.

За VAR будет отвечать Екатерина Монзуль, а ее ассистентом станет Алексей Древинский.

Поединок Испания - Кипр состоится сегодня, 16 ноября, в 21:30 по Киеву.

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