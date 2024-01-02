Легенду МЮ уволят из клуба второго английского дивизиона

Английский Бирмингем уже вчера, 1 января, провел первый матч в текущем году и уступил Лидсу со счетом 3:0.

На этом терпение владельцев "синих" закончилось и они решили спасать сезон пока не стало совсем плохо. Боссы клуба приняли решение уволить с поста главного тренера Уэйна Руни о чем вскоре, по информации Daily Mail, будет объявлено официально.

Англичанин провел во главе Бирмингема 15 матчей, победив всего в 2 из них. Еще 4 раза его подопечные сыграли вничью и 9 раз проиграли.

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Стоит сказать, что назначение Руни изначально воспринималось с большим скептицизмом. В начале сезона клуб возглавлял Джон Юстас и он шел в зоне плей-офф за повышение в классе после 11 сыгранных туров, но владельцы решили, что нужен специалист с более серьезным именем в футболе.

Сейчас команда находится на 20 позиции, а от зоны вылета их отделяет всего 6 очков.

Отметим, что 38-летний Уэйн на протяжении своей пока недолгой тренерской карьеры также успел поработать в Дерби и Ди Си Юнайтед, но ни в одном из клубов не снискал особых успехов.

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