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Экс-игрока клуба АПЛ и азиатской сборной приговорили к пожизненному заключению на Родине

Ли Те посадят за коррупцию и участие в договорных матчах.
Сегодня, 17:22
Лі Те
Лі Те

Бывший футболист Эвертона и сборной Китая Ли Те сядет в тюрьму на пожизненный срок.

Как сообщает издание TalkSport, То в эфире государственного телевидения Китая признался в том, что заплатил 330 тысяч фунтов за возможность возглавить местную национальную сборную, а также принимал участие в договорных матчах.

Ли был причастен к организации договорных поединков за время своего периода работы главным тренером в Хэбэй Чайна Фортюн и Ухань Залл.

Также на 15 лет посадят действующего президента китайской федерации футбола Чэнь Сююаня и 13 лет для "высшего спортивного чиновника" Ду Чжаоцая.

Напомним, ранее сообщалось, что Дани Алвес получил тюремный срок.

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