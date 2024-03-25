Яремчук: После игры с Уэльсом плакали, вытирали сопли. Договорились, что это не повторится

Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что после предыдущего матча с Боснией и Герцеговиной у игроков "желто-голубых" был искренний разговор.

По словам Яремчука, он с партнерами вспомнил опыт предыдущего отборочного цикла на Чемпионат мира в Катаре и договорился, что прежних ошибок не повторят.

"Мы поговорили о том, что мы прошли такой опыт после Шотландии. У нас был опыт что у нас была большая эйфория от того, что мы в шаге от чемпионата мира. И в матче против Уэльса мы разочаровали всю страну и потом ходили плакались, вытирали сопли друг другу. Был такой разговор, чтобы этого не повторилось.

Все очень серьезно отнеслись, забыли этот матч с Боснией, отправились в отель уже с настроем на предстоящий матч. Ситуация в стране сейчас не позволяет праздновать. Нужно утешить наших болельщиков и ребят, которые держат фронт", - заявил Роман.

Напомним, ранее нападающий отметил, что стоит не преувеличивать значение игры с Исландией .

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