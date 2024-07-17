Пятиборье на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по пятиборью на Олимпийских играх в Париже.
Вскоре, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских Игр в Париже.
Ближе к завершению Игр, а именно с 8 по 10 августа состоятся соревнования по современному пятиборью.
От мужчин Украину будут представлять Александр Товкай и Владислав Чекан.
От девушек поедет только Валерия Пермыкина.
Состав сборной Украины по современному пятиборью на Олимпиаде
Современное пятиборье, мужчины
- Александр Товкай
- Владислав Чекан
Современное пятиборье, женщины
- Валерия Пермыкина
Расписание и результаты сборной Украины по современному пятиборью на Олимпиаде
- 08.08 Александр Товкай, Владислав Чекан – квалификация
- 08.08 Валерия Пермыкина – квалификация
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