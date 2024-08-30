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Нойер - о соперничестве с Шахтером в Лиге чемпионов: Матч будет особенным для меня

Мануель выразился касаемо каждого соперника в ЛЧ
Сегодня, 11:33

Вчера, 30 августа, прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в рамках которой ]Шахтер узнал своих соперников, среди которых оказалась Бавария.

Голкипер «красных» Мануэль Нойер поделился мыслями о матче с Шахтером, как и о каждом из оппонентов своей команды.

"Шахтер - это команда, которая много лет участвует в Лиге чемпионов. Игра пройдет в Гельзенкирхене, из-за чего станет для меня очень особенной".

Особенно Нойер выделил, конечно же, соперников из первой корзины, а именно Барселону и ПСЖ.

"Это будут очень захватывающие матчи против очень хороших соперников. Но мы начинаем новый сезон в лиге, уверены в том, что автоматически пройдем квалификацию. Мы хотим показать, как выступаем против других команд и как можем побеждать, особенно в играх против команд из первой корзины.

Барселона и ПСЖ хорошо начали сезон. Мы снова увидим Ганси Флика и его тренерский штаб, с нетерпением ждем этого, особенно на выезде в Барселоне".

Также Мануэль высказался и о матчах против Бенфики, Астон Виллы, Динамо Загреб и Слован.

"Бенфика - очень сильная команда, которая в последние годы неоднократно показывала, что способна выходить в плей-офф. У нас также уже есть опыт игры с загребским Динамо. Слован, безусловно, получит импульс от прохождения квалификации.

Что касается Астон Виллы, то наши английские ребята будут особенно рады возможности сыграть в Англии", - резюмировал вратарь Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов бавария шахтер Мануэль Нойер

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