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Жена Каземиро ответила хейтерам своего мужа после провала в матче с Ливерпулем

Анна Мариана встала на защиту своего возлюбленного.
Сегодня, 11:33

В рамках 3-го тура АПЛ Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед.

2 из 3 голов мерсисайдцы забили после ошибок Каземиро, из-за чего бразилец получил кучу хейта от фанатов манкунианцев.

Жена полузащитника Анна Мариана достаточно интересно "закрыла рты" критикам своего любимого. Девушка опубликовала фото со всеми трофеями, которые завоевал Каземиро на протяжении карьеры.

Напомним, ранее сообщалось, что тен Гаг прокомментировал поражение от Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль каземиро

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