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Усик – Фьюри 2: Sky Sport опубликовал промо-ролик к бою

До поединка остается меньше месяца.
Сегодня, 13:56
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Британский транслятор боя между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и эксчемпионом Тайсоном Фьюри Sky Sports опубликовал промо-ролик перед реваншем.

Поединок должен состояться 21 декабря в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияде.

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Напомним, что в первом поединке между украинцем и британцем победу праздновал Усик, одолевший соперника раздельным решением судей. На второй матч букмекеры считают Усика фаворитом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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