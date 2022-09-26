iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лига наций: Украина потеряла возможность стать лучшей второй командой в Дивизионе В

Сборная Финляндии забронировала за собой важную позицию.
Вчера, 23:44
Сборная Финляндии будет во второй корзине / Getty Images
Сборная Финляндии будет во второй корзине / Getty Images
0 0 0

Завершились несколько матчей последнего тура группового раунда Лиги наций. Один из них оказался достаточно важен для сборной Украины.

Лига наций-2022/23 среди прочего определит также и посев команд перед жеребьевкой квалификации Евро-2024.

Так, во вторую корзину при жеребьевке из Дивизиона В Лиги наций попадут четыре победителя групп, а также лучшая команда из числа тех, кто займет второе место.

После того, как сборная Финляндии в последнем туре обыграла Черногорию, именно они забронировали себе место лучшей второй команды. На их счету 8 баллов, но из-за дисквалификации команды РФ результаты с худшей командой группы аннулируются, а у финнов это только один балл (они умудрились проиграть и сыграть вничью с Румынией, которая заняла четвертую строчку.

У сборной Украины после трех матчей (игры с Молдовой не считаются) четыре очка. Это означает, что она не сможет обойти Финляндию в списке лучших вторых команд, а потому единственным способ попасть во вторую корзину остается победа в группе (нужно обыграть Шотландию в последнем матче).

0 0 0

Статьи по теме

Украина - Шотландия: Анонс и прогноз матча Лиги наций Украина - Шотландия: Анонс и прогноз матча Лиги наций
Вратарь Динамо находится на просмотре в Заре Вратарь Динамо находится на просмотре в Заре
Венгрия - Италия 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги наций Венгрия - Италия 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Экс-форвард Интера попробовал себя в новом виде спорта Экс-форвард Интера попробовал себя в новом виде спорта
Помочь журналистам

Видео

Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча
Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Хэй назвал единственного супертяжеловеса, который может победить Фьюри
просмотров
Жена Мауро Икарди впечатлила зрителей аргентинского телешоу своим образом
просмотров

Последние новости

Лига наций01:00
Украина - Шотландия: Анонс и прогноз матча Лиги наций
Украина00:59
Вратарь Динамо находится на просмотре в Заре
Лига наций00:43
Венгрия - Италия 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Европа00:25
Экс-форвард Интера попробовал себя в новом виде спорта
Теннис00:25
Джон Макинрой - о Федерере: Самый красивый игрок, за которым я когда-либо наблюдал
Футбол00:12
Роббен высказался о своем будущем
Лига наций00:00
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:52
Лига наций23:52
Англия и Германия в результативной перестрелке не сумели определить победителя
Лига наций23:44
Лига наций: Украина потеряла возможность стать лучшей второй командой в Дивизионе В
Европа23:40
Италия обошла Венгрию в группе Лиги наций благодаря победе в очной встрече
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK