Лига наций: Украина потеряла возможность стать лучшей второй командой в Дивизионе В

Завершились несколько матчей последнего тура группового раунда Лиги наций. Один из них оказался достаточно важен для сборной Украины.

Лига наций-2022/23 среди прочего определит также и посев команд перед жеребьевкой квалификации Евро-2024.

Так, во вторую корзину при жеребьевке из Дивизиона В Лиги наций попадут четыре победителя групп, а также лучшая команда из числа тех, кто займет второе место.

После того, как сборная Финляндии в последнем туре обыграла Черногорию, именно они забронировали себе место лучшей второй команды. На их счету 8 баллов, но из-за дисквалификации команды РФ результаты с худшей командой группы аннулируются, а у финнов это только один балл (они умудрились проиграть и сыграть вничью с Румынией, которая заняла четвертую строчку.

У сборной Украины после трех матчей (игры с Молдовой не считаются) четыре очка. Это означает, что она не сможет обойти Финляндию в списке лучших вторых команд, а потому единственным способ попасть во вторую корзину остается победа в группе (нужно обыграть Шотландию в последнем матче).