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Экс-футболист ПСЖ раскритиковал стратегию развития клуба

Тьяго Силва считает, что деньги все же не все решают в футболе.
Сегодня, 07:23
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Игрок Челси Тьяго Силва высказался о стратегии развития своей бывшей команды - ПСЖ.

Бразилец отметил, что клуб не имел четкого плана. 

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"Ты никогда не добьешься ничего только благодаря тому, что имеешь много денег. Футбол работает не так. Если нет четкого плана, чего ты хочешь, то ничего не сработает.

Прежде всего, нужно получить уважение внутри своей страны, чтобы вас потом уважали и за ее пределами. Мы этого не сделали, а сделали наоборот. Мы хотели, чтобы нас любили за рубежом, но ничего не делали, чтобы нас уважали дома", - заявил легендарный защитник. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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