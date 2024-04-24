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Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: финал

ISPORT вместе с читателями выбирает самую красивую эмблему в Украине.
Сегодня, 17:27

Наш сайт на финишной прямой в определении лучшей эмблемы профессиональных клубов Украины. Сейчас в Украине продолжает существование 46 профессиональных клубов, выступающих в УПЛ, двух группах Первой лиги и во Второй лиге.

Мы провели пять четвертьфиналов и определили двадцатку коллективов, среди которых провели два полуфинала! В финал вышли десять команд!

Уточнение: к 46 действующим клубам мы решили добавить четыре логотипа команд, которые, к сожалению, прекратили свое участие в турнирах за последний год (Львов, Скорук, Рубикон и Васт).

В первом полуфинале Динамо и Рух почти без борьбы заняли первые два места, а третьим стал Металлист 1925 года. А вот дальше у трех команд почти одинаковые показатели и только ДВУХ голосов не хватило Металлисту, чтобы пройти в финал!

Второй полуфинал завершился безоговорочной победой Шахтера и Карпат. Последнея путевка также определилась за счет ДВУХ голосов - Минай оказался привлекательнее.

Финал

  • Шесть команд с УПЛ - Динамо, Рух, Металлист 1925, Шахтер, Минай, Черноморец
  • Три команды из Первой лиги – Левый Берег, Чернигов, Карпаты
  • Один клуб, который уже прекратил свое существование – Львов

 

Настоятельно просим голосовать не из-за симпатии болельщиков за любимый клуб, а выбирать самый красивый логотип.

 

Пишите в комментариях чем вам понравился выбранный логотип.

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