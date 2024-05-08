УАФ отреагировала на исчезновение игрока, которого забрали работники ТЦК с вокзала

Клуб Первой лиги Украины Хуст сообщил, что игрок команды Николай Сираш был доставлен работниками ТЦК в военкомат.

В заявлении клуб просил помощи, чтобы найти 25-летнего игрока и решить ситуацию, ведь с ним не было связи.

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В Украинской ассоциации футбола прокомментировали ситуацию.

"Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ключевой задачей УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины".

В текущем сезоне Сираш играл за второлиговую Кудровку, а в весенней части начал выступать за Хуст (провел шесть матчей).

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