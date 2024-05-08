iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УАФ отреагировала на исчезновение игрока, которого забрали работники ТЦК с вокзала

Организация сделала лаконичное заявление.
Сегодня, 19:20
Николай Сираш / ФК Хуст
Николай Сираш / ФК Хуст

Клуб Первой лиги Украины Хуст сообщил, что игрок команды Николай Сираш был доставлен работниками ТЦК в военкомат.

В заявлении клуб просил помощи, чтобы найти 25-летнего игрока и решить ситуацию, ведь с ним не было связи.

Читай также: Умершего Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК

В Украинской ассоциации футбола прокомментировали ситуацию.

"Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". 

Ключевой задачей УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины".

В текущем сезоне Сираш играл за второлиговую Кудровку, а в весенней части начал выступать за Хуст (провел шесть матчей).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: УАФ

Статьи по теме

ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей NaVi - FaZe, TheMongolz - VP ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей NaVi - FaZe, TheMongolz - VP
Моуринью - о выборе работы: Некоторые тренеры умнее меня Моуринью - о выборе работы: Некоторые тренеры умнее меня
Украина - Сербия: онлайн-трансляция матча на чемпионате Европы-2024 по socca Украина - Сербия: онлайн-трансляция матча на чемпионате Европы-2024 по socca
Английские клубы отказались от подписания звезды Атлетика Английские клубы отказались от подписания звезды Атлетика
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:55
ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей NaVi - FaZe, TheMongolz - VP
Европа20:53
Моуринью - о выборе работы: Некоторые тренеры умнее меня
20:45
Украина - Сербия: онлайн-трансляция матча на чемпионате Европы-2024 по socca
Европа20:40
Английские клубы отказались от подписания звезды Атлетика
Украина20:40
Луческу может вернуться в Динамо Киев
Киберспорт20:38
ESL Pro League Season 19: G2 и Liquid вымучили победы над аутсайдерами
Европа20:20
Наполи готов обменяться с Челси форвардами
Киберспорт20:20
NaVi сыграют с FaZe в рамках ESL Pro League Season 19
Бокс20:08
Камбосос назвал, кто является аутсайдером его боя с Ломаченко
Европа19:56
Аякс решил сделать ставку на английского тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK