Верес подписал форварда на место Ндукве
Середняк УПЛ закрыл проблемную позицию.
Ровненский Верес усилил атакующую линию в связи с травмой Дениса Ндукве. К рядам команды Олега Шандрука присоединился нападающий Ростислав Тарануха, сообщает официальный сайт клуба.
Украинец подписал с ровенчанами контракт до конца сезона. Тарануха достался Вересу бесплатно, поскольку оставался свободным агентом с межсезонья. Предыдущей командой форварда была киевская Оболонь.
В прошлой кампании Тарануха провел 24 матча в Премьер-лиге, в которых оформил 3 гола. Ранее он защищал цвета львовских Карпат, Черкащины, кременчугского Кременя, Сум и юношеской команды киевского Динамо.
Тем временем ковалевский Колос подписал бывшего лидера полтавской Ворсклы.
