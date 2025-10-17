iSport.ua
Верес подписал форварда на место Ндукве

Середняк УПЛ закрыл проблемную позицию.
Сегодня, 18:27       Автор: Антон Федорцив
Верес / НК Верес

Ровненский Верес усилил атакующую линию в связи с травмой Дениса Ндукве. К рядам команды Олега Шандрука присоединился нападающий Ростислав Тарануха, сообщает официальный сайт клуба.

Украинец подписал с ровенчанами контракт до конца сезона. Тарануха достался Вересу бесплатно, поскольку оставался свободным агентом с межсезонья. Предыдущей командой форварда была киевская Оболонь.

В прошлой кампании Тарануха провел 24 матча в Премьер-лиге, в которых оформил 3 гола. Ранее он защищал цвета львовских Карпат, Черкащины, кременчугского Кременя, Сум и юношеской команды киевского Динамо.

Тем временем ковалевский Колос подписал бывшего лидера полтавской Ворсклы.

