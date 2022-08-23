Заря обыграла Ворсклу в скандальном матче с двумя пенальти

Завершися первый матч сезона в УПЛ с большим количеством голов.

В рамках первого тура чемпионата Украины по футболу луганская Заря встретилась с полтавской Ворсклой в Ужгороде на стадионе Авангард.

Перед матчем разразился скандал в связи с трансляцией поединка, который, несмотря на введение единого телепула, провел телеканал 2+2.

Уже на шестой минуте матча арбитр матча Екатерина Монзуль назначила пенальти в ворота Ворсклы, уверенно реализовавшего капитан Зори Егор Назарина.

На 30-й минуте Денис Безбородько сбежал на свидание с Дмитрием Потрошителем и переиграл голкипера сборной Украины. На старте второго тайма Безбородько снова вышел один на один с вратарем после передачи Кабаева и пробил мимо него в дальний угол.

Ворскла смогла отыграть один гол на 73-й минуте. Они также заработали пенальти, который реализовал Денис Олейник.

Заря - Ворскла 3:1

Голы: Назарина, 7 (с пенальти), Безбородьк, 30, 57 – Олейник, 73 (с пенальти)

Зоря: Мацапура — Данченко, Батагов, Имереков, Смиян — Чурко, Назарина (Бражко, 85), Булеца (Мишнев, 63) — Кристиан (Русин, 78), Безбородько (Нагнойный, 63), Кабаев (Вантух, 85).

Ворскла: Ризник — Филипе (Крупский, 85), Челядин (Яворский, 75), Чеснаков, Бацула (Мельничук, 68) — Тотре (Козиренко, 68), Скляр, Ардит, Олейник — Марлисон (Сулейманов, 68), Степанюк.

Попередження: Бацула