Министерство молодежи и спорта Украины официально признало военно-технологический спорт

Соревноваться будут в четырех направлениях.

Приказ №1105 Министерства молодежи и спорта Украины включает в Реестр признанных видов спорта военно-технологический спорт, который теперь является новым неолимпийским видом спорта.

Военно-технологический спорт это объединение соревнований в четырех направлениях:

воздух

земля

вода

киберпространство.

Сообщается, что участники будут соревноваться в управлении дронами и наземными роботизированными комплексами в следующих дисциплинах:

гонки,

перехват,

разведка,

дистанционное поражение,

комбинированные миссии.

Федерация военно-технологического спорта Украины уже создана, работает и будет развивать этот вид спорта.Военно-технологический спорт открывает возможности для ветеранов, которые могут использовать свои навыки в новой форме – обучать молодежь, участвовать в соревнованиях и инновации.

Кроме того, сообщается, что в будущем могут создаваться профессиональные лиги, международные турниры и будут привлекаться партнеры для развития этого вида спорта.

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