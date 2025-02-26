iSport.ua
Русский Українська
Другие

Министерство молодежи и спорта Украины официально признало военно-технологический спорт

Соревноваться будут в четырех направлениях.
Сегодня, 12:56
mms.gov.ua
mms.gov.ua

Приказ №1105 Министерства молодежи и спорта Украины включает в Реестр признанных видов спорта военно-технологический спорт, который теперь является новым неолимпийским видом спорта.

Военно-технологический спорт это объединение соревнований в четырех направлениях:

  • воздух
  • земля
  • вода
  • киберпространство.

Сообщается, что участники будут соревноваться в управлении дронами и наземными роботизированными комплексами в следующих дисциплинах:

  • гонки,
  • перехват,
  • разведка,
  • дистанционное поражение,
  • комбинированные миссии.

Федерация военно-технологического спорта Украины уже создана, работает и будет развивать этот вид спорта.Военно-технологический спорт открывает возможности для ветеранов, которые могут использовать свои навыки в новой форме – обучать молодежь, участвовать в соревнованиях и инновации.

Кроме того, сообщается, что в будущем могут создаваться профессиональные лиги, международные турниры и будут привлекаться партнеры для развития этого вида спорта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"У него будут большие проблемы": Гвоздик назвал фаворита боя Кроуфорд - Канело "У него будут большие проблемы": Гвоздик назвал фаворита боя Кроуфорд - Канело
Жена Малиновского рассказала, как он узнал о ее беременности Жена Малиновского рассказала, как он узнал о ее беременности
Гвоздик изъявил желание провести бои с Биволом и Бетербиевым Гвоздик изъявил желание провести бои с Биволом и Бетербиевым
УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 18-го тура УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 18-го тура

Видео

Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал
Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Бокс15:32
"У него будут большие проблемы": Гвоздик назвал фаворита боя Кроуфорд - Канело
Европа15:17
Жена Малиновского рассказала, как он узнал о ее беременности
Бокс15:10
Гвоздик изъявил желание провести бои с Биволом и Бетербиевым
Украина14:42
УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 18-го тура
14:40
Экстра-лига по футзалу: Сухая Балка проиграла Соколу, ХИТ разбил Энергию, матч Урагана
Бокс14:25
Гвоздик назвал соперника, с которым мечтает провести бой
Европа13:59
Антони сможет сыграть против Реала - апелляцию Бетиса по красной удовлетворили
Формула 113:26
Формула-1: Антонелли – лучший во время утренней сессии тестов
Европа13:25
"Нужна полная реконструкция" Легенда АПЛ прокомментировал кризис Манчестер Сити
12:56
Министерство молодежи и спорта Украины официально признало военно-технологический спорт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK