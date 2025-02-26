Министерство молодежи и спорта Украины официально признало военно-технологический спорт
Приказ №1105 Министерства молодежи и спорта Украины включает в Реестр признанных видов спорта военно-технологический спорт, который теперь является новым неолимпийским видом спорта.
Военно-технологический спорт это объединение соревнований в четырех направлениях:
- воздух
- земля
- вода
- киберпространство.
Сообщается, что участники будут соревноваться в управлении дронами и наземными роботизированными комплексами в следующих дисциплинах:
- гонки,
- перехват,
- разведка,
- дистанционное поражение,
- комбинированные миссии.
Федерация военно-технологического спорта Украины уже создана, работает и будет развивать этот вид спорта.Военно-технологический спорт открывает возможности для ветеранов, которые могут использовать свои навыки в новой форме – обучать молодежь, участвовать в соревнованиях и инновации.
Кроме того, сообщается, что в будущем могут создаваться профессиональные лиги, международные турниры и будут привлекаться партнеры для развития этого вида спорта.
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