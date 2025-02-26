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Украинские шпажистки завоевали золото чемпионата Европы среди кадетов

Украинки защитили чемпионский титул после победы в прошлом году.
Сегодня, 17:58
Украинки стали чемпионками Европы / European Fencing Confederation
Украинки стали чемпионками Европы / European Fencing Confederation

Украинские фехтовальщицы стали триумфаторками чемпионата Европы-2025 среди кадетов, который проходит в турецкой Анталии.

В командных соревнованиях шпажисток Украину представляли Алина Дмитрук, Маргарита Ангарская, Полина Спиридонова и Валерия Билоус-Гриджак.

Украинки завоевали золотую награду континентального первенства, одолев в финале команду Венгрии со счетом 45:26, сообщает Федерация фехтования Украины.

European Fencing Confederation
European Fencing Confederation

Таким образом, украинские спортсменки защитили чемпионский титул, ведь годом ранее на чемпионате Европы также праздновали победу в соревнованиях кадеток-шпажисток.

Для Украины эта медаль стала второй золотой и третьей в целом на кадетском чемпионате Европы в турецкой Анталии.

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