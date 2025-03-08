Вратарь сборной Украины оформил хет-трик в Экстра-лиге
Голкипер ивано-франковского Урагана проявил бомбардирские качества в чемпионате Украины.
25-летний Александр Сирицкий стал главным героем противостояния со львовским in.IT (6:0). Он забил принципиальным соперникам трижды.
Первый гол вратарь оформил на исходе первой половины, когда устроил сольный проход после сэйва. Еще дважды Сирицкий отличился во втором тайме. Сначала он подкараулил ошибку и расписался в пустых воротах, а затем еще раз подключился к атаке.
В нынешнем сезоне Сирицкий записал в актив уже 5 мячей. В феврале он дебютировал в составе сборной Украины в квалификации к Евро-2026.
Кстати, ранее Минмолодежьспорта лишило 20 спортсменов специальных званий.
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