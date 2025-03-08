iSport.ua
Русский Українська
Другие

Вратарь сборной Украины оформил хет-трик в Экстра-лиге

Голкипер ивано-франковского Урагана проявил бомбардирские качества в чемпионате Украины.
Вчера, 23:06
Александр Сирицкий / НФК Ураган
Александр Сирицкий / НФК Ураган

25-летний Александр Сирицкий стал главным героем противостояния со львовским in.IT (6:0). Он забил принципиальным соперникам трижды.

Первый гол вратарь оформил на исходе первой половины, когда устроил сольный проход после сэйва. Еще дважды Сирицкий отличился во втором тайме. Сначала он подкараулил ошибку и расписался в пустых воротах, а затем еще раз подключился к атаке.

В нынешнем сезоне Сирицкий записал в актив уже 5 мячей. В феврале он дебютировал в составе сборной Украины в квалификации к Евро-2026.

Кстати, ранее Минмолодежьспорта лишило 20 спортсменов специальных званий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экстра-лига

Статьи по теме

ХИТ - чемпион футзальной Экстра-лиги сезона-2023/24 ХИТ - чемпион футзальной Экстра-лиги сезона-2023/24
Четыре алкоголика бы не пропустили: украинский тренер "разнес" своих игроков Четыре алкоголика бы не пропустили: украинский тренер "разнес" своих игроков
Ураган победил ХИТ и сравнял счет финальной серии Экстра-лиги Ураган победил ХИТ и сравнял счет финальной серии Экстра-лиги
Продэксим остановил ХИТ, Ураган сенсационно проиграл Соколу: итоги десятого тура Экстра-лиги Продэксим остановил ХИТ, Ураган сенсационно проиграл Соколу: итоги десятого тура Экстра-лиги

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Самуэльссон победил в пасьюте в Новом Месте, женщины выйдут на старт позже
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Новом Месте
просмотров

Последние новости

Другие страны00:57
Смоляков с "привоза" дебютировал в основе Лос-Анджелеса
Формула 100:24
Шумахер-младший запланировал возвращение в Формулу-1
Вчера, 23:59
Европа23:59
Эвертон Миколенко расписал ничью с Вулверхэмптоном
Европа23:42
Интер одержал волевую победу над Монцой
23:06
Вратарь сборной Украины оформил хет-трик в Экстра-лиге
Европа23:04
Реал выразил соболезнования Барселоне в связи со смертью врача команды
Легкая атлетика22:50
Евро-2025 по легкой атлетике: Дорощук завоевал "золото" в прыжках в высоту
Европа22:43
Гвардиола: Ман Сити должен играть лучше. Лига чемпионов не свалится на нас с неба
Легкая атлетика22:15
Дорощук стал чемпионом Европы в прыжках в высоту
Европа21:59
Легенда МЮ озвучил сроки для возвращения на вершину АПЛ с Аморимом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK