Зігрітися не можна замерзнути або як пережити зиму в Києві

Мы научились защищать себя от соседской агрессии, помещать всю свою жизнь в один чемодан, формировать запасы воды и пищи, а веерные отключения электроэнергии уже научили нас запасаться всеми источниками света – свечами, гирляндами, фонарями, ночниками, LED и светодиодными лампочками, масляными лампами. , конечно, куда без фонарика в телефоне.

Дмитрий Стрижов, генеральный директор Холдинга охранных предприятий "ШЕРИФ", поделился гайдом с ISPORT – как пережить зиму в тепле и уберечь себя и свою жизнь.

"Все это время "Шериф" оставался рядом и продолжал защищать имущество своих клиентов от мародеров, потопов и пожаров, пока владельцы учились жить в новых реалиях", - говорит Стрижов.

И вот, на очереди новый вызов – холод. Настоящие заморозки пришли к нам не так давно, и в погоне за светом кто-то мог и забыть позаботиться о тепле в доме.

ШЕРИФ подготовили небольшой гайд, который поможет пережить зиму в тепле. То, что должно быть в вашем доме:

Горячая еда и напитки . Понятно, что в отсутствие энергоснабжения и отопления приготовить себе что-то горяченькое могут не все. Но можно позаботиться о заготовках, если речь идет о веерных отключениях – налить горячий чай в термос, приобрести термопакет и положить в него только что приготовленные блюда.



. Понятно, что в отсутствие энергоснабжения и отопления приготовить себе что-то горяченькое могут не все. Но можно позаботиться о заготовках, если речь идет о веерных отключениях – налить горячий чай в термос, приобрести термопакет и положить в него только что приготовленные блюда. Термобелье . Благодаря ей образующаяся на теле влага выводится через мембрану, а тепло удерживается. Это помогает выдерживать низкие температуры с большим комфортом.



. Благодаря ей образующаяся на теле влага выводится через мембрану, а тепло удерживается. Это помогает выдерживать низкие температуры с большим комфортом. Грелка . Набрать ее следует заранее и положить в постель для прогрева спального места или греть непосредственно свое тело, но осторожно, чтобы не было ожогов. Если нет грелки, подойдет пустая пластиковая бутылка.



. Набрать ее следует заранее и положить в постель для прогрева спального места или греть непосредственно свое тело, но осторожно, чтобы не было ожогов. Если нет грелки, подойдет пустая пластиковая бутылка. Закрытая дверь . При отсутствии обогрева проще наполнить теплом одну комнату, чем все жилище. Хорошим вариантом будет выбрать небольшую комнату, которая не является угловой в доме, и закрыть как внешнюю дверь, так и внутри дома, чтобы дольше сохранять теплый воздух. Если у дверей или окон есть щели, используйте монтажную пену, уплотнители или клейкую ленту, чтобы перекрыть их.



. При отсутствии обогрева проще наполнить теплом одну комнату, чем все жилище. Хорошим вариантом будет выбрать небольшую комнату, которая не является угловой в доме, и закрыть как внешнюю дверь, так и внутри дома, чтобы дольше сохранять теплый воздух. Если у дверей или окон есть щели, используйте монтажную пену, уплотнители или клейкую ленту, чтобы перекрыть их. Утепленные окна . Переведите пластиковые окна в зимний режим и заделайте места сквозняков с помощью материалов из предыдущего пункта.



. Переведите пластиковые окна в зимний режим и заделайте места сквозняков с помощью материалов из предыдущего пункта. Бронепленка . Это защитная пленка, которая легко клеится на поверхность стекла и превращает его в стойкое к ударам тупыми или острыми предметами, ударные волны после взрывов, огня и т.д. Теперь главное его преимущество – свойства, помогающие удерживать тепло, в отопительный сезон, давая возможность сэкономить тепло. Можно сказать, что бронепленка добавляет еще один слой стекла. Сейчас на рынке их стало достаточно, но не стоит полагаться на первую встречную, ведь тогда вместо многофункционального продукта, который прослужит вам длительное время, можно получить не больше слоя скотча на окне. «Шериф» также поставляет бронепленку, чтобы помочь украинцам защитить дом как от холода, так и от пострадавших в результате взрывов окон. Мы выбирали наиболее качественные материалы и учили своих монтажников клеить защитную пленку так, чтобы она качественно служила годами.



. Это защитная пленка, которая легко клеится на поверхность стекла и превращает его в стойкое к ударам тупыми или острыми предметами, ударные волны после взрывов, огня и т.д. Теперь главное его преимущество – свойства, помогающие удерживать тепло, в отопительный сезон, давая возможность сэкономить тепло. Можно сказать, что бронепленка добавляет еще один слой стекла. Сейчас на рынке их стало достаточно, но не стоит полагаться на первую встречную, ведь тогда вместо многофункционального продукта, который прослужит вам длительное время, можно получить не больше слоя скотча на окне. «Шериф» также поставляет бронепленку, чтобы помочь украинцам защитить дом как от холода, так и от пострадавших в результате взрывов окон. Мы выбирали наиболее качественные материалы и учили своих монтажников клеить защитную пленку так, чтобы она качественно служила годами. Теплоотражающие экраны для батарей . Они клеятся за радиаторами и помогают направлять и удерживать тепло внутри дома. Можно сделать отражатели и самостоятельно – из алюминиевой фольги и картона. Что еще стоит добавить в этот пункт: батареи нужно максимально открыть для пространства комнаты – отодвинуть от них мебель и убрать шторы, перекрыв ими непосредственно сами окна.



“Отдельно хочется отметить, что включенные газовые плиты не следует использовать как способ согреться. Это быстро и достаточно эффективно, но и небезопасно. Свечи и газ пожароопасны, а при обогреве на ночь их опасность увеличивается. Однажды забудете их потушить/перекрыть и это может стоить жизни.

. Они клеятся за радиаторами и помогают направлять и удерживать тепло внутри дома. Можно сделать отражатели и самостоятельно – из алюминиевой фольги и картона. Что еще стоит добавить в этот пункт: батареи нужно максимально открыть для пространства комнаты – отодвинуть от них мебель и убрать шторы, перекрыв ими непосредственно сами окна. “Отдельно хочется отметить, что включенные газовые плиты не следует использовать как способ согреться. Это быстро и достаточно эффективно, но и небезопасно. Свечи и газ пожароопасны, а при обогреве на ночь их опасность увеличивается. Однажды забудете их потушить/перекрыть и это может стоить жизни.

Поэтому добавим один пункт о безопасности, чтобы попытка согреться не окончилась в больнице.



Поэтому добавим один пункт о безопасности, чтобы попытка согреться не окончилась в больнице. Сигнализация. Да, охранная сигнализация – это способ защититься от грабителей, но не только. Новейшие решения защищают дом также от потопов, пожаров и утечек газа. Если кто-то из членов семьи может забыть выключить газ, то сигнализация не забывает никогда, и чувствует его и дым на уровне намного тоньше человеческого обоняния. То же касается и дыма. Вы можете вообще свечами не пользоваться, но можете ли вы знать, что пожар не начнется у соседей?



Сейчас, из-за перебоев с электроэнергией, некоторые сигнализации могут прекращать свою работу, но не охоронне обладнання від «Шериф». Ведь он содержит аккумуляторы как альтернативный источник питания и может работать без сети до нескольких суток, а охранные пульты «Шериф» оборудованы автономными генераторами. Поэтому продолжаем реагировать на тревоги при наличии света и без.” – отмечает Дмитрий Стрижов.

В общем, нам прогнозируют тяжелую и холодную зиму, но за последние 9 месяцев каждый житель Украины доказал, что нас не так просто сломать. И если нужно адаптироваться к холодам, ради нашей победы – мы сможем и это. Ведь одна холодная зима – это ничто, по сравнению с целой жизнью, полной тепла в доме и мира в стране. Поэтому держимся и верим в Украину!